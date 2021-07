Ernesto Pimentel, creador de la ‘Chola Chabuca’, recurrió a sus redes sociales para anunciar que su espectáculo circense regresa y tendrá por nombre ‘Kausachun Bicentenario’.

La nueva temporada del circo de la ‘Chola Chabuca’ rendirá homenaje al Bicentenario del Perú. “No me quiero morir sin hacer lo que más amo”, dijo Pimentel en conferencia virtual para los medios locales.

El líder de “El reventonazo de la Chola” se mostró emocionado al anunciar que regresa con su nuevo espectáculo circense ‘Kausachun Bicentenario’ y que las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

El circo estará ubicado en el Centro Cultural de Las Artes en el Jockey Plaza con la finalidad de estar en un espacio seguro en medio de la pandemia de la COVID-19.

“Tengo una carpa enorme, que voy a seguir guardando porque he encontrado este lugar seguro para mi público. A pesar de que el aforo es de un poco más de 300 personas, confió en que no me quiero morir sin hacer lo que más amo, que es ser un artista sobre un escenario”, indicó.

Asimismo, el artista recalcó que el circo cuenta con todas las medidas de bioseguridad seguidas por el Ministerio de salud para prevenir la propagación de la COVID-19.

“Por cada puerta de ingreso (hay 7) entran solo 40 persona. Hay una distancia entre uno y otro es de metro y medio. Hay una separación con una mica, entre familia. Hay micas entre las butacas”, explicó.

Finalmente, Pimentel indicó que más adelante confirmará los nuevos jales del espectáculo que lo acompañaran en esta nueva temporada de su circo.

“Solo puedo anunciarles el espectáculo y con los artistas que voy a tener de invitados se van a sorprender, el espectáculo empieza el 23 de julio a las 3 y 5 de la tarde tenemos función y termina el 8 de agosto, es una breve temporada. Tenemos el espectáculo garantizado y con seguridad. Los que no puedan van a poder disfrutarlo de manera streaming el 28 y 29 con una alfombra roja donde habrá más artistas invitados”, apuntó.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo no supera caída y pidió cambio de bailarín

La participante de Reinas del Show parece no superar su caída durante su presentación en Reinas del show y anticpó que pediría un cambio de bailarín si vuelve a suceder. (Fuente: América TV)