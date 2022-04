La Chola Chabuca regresó el último sábado a su programa de América TV más fuerte que nunca tras recuperarse de un trasplante de cadera y se convirtió en la líder del ranking general de la televisión nacional.

“Estoy muy agradecido con mis compañeros del Reventonazo y el público. Esperamos que este sábado se sigan sorprendiendo, ya que viene toda la gente del folclore para un mano a mano y seguimos con Marichuca”, expresó Ernesto Pimentel, cuyo personaje que representa, la Chola Chabuca, cautivó y sorprendió una vez más al público con sus divertidas ocurrencias el último sábado.

Rating

“El reventonazo de la Chola” logró 9.8 puntos en Lima y 10.2 en Lima + 6 ciudades, se impuso en el rating a la auspiciosa gran final de los 10 años de “Yo soy” que hizo 8.2, y al formato internacional “Perú tiene talento” que obtuvo 8.2.

Del mismo modo, Chabuca le ganó al programa de ATV que registró 8.9. Durante toda la temporada de verano, el Reventonazo ha sido el espacio de humor más sintonizado.

¿Qué presentó el último sábado?

Uno de las secuencias que más llamó la atención fue el reencuentro de los cantantes Marisoly Bryan Arámbulo. Y es que la ‘Faraona de la cumbia’ no se intimidó y habló de la humildad en el mundo artístico, mientras el cumbiambero solo miraba al suelo.

“Algunos componemos y otros no, pero los éxitos que nosotros grabamos son de los compositores. Siempre uno tiene que ir por la vida con la humildad y hay que respetar las trayectorias, eso uno tiene que hacer en la vida. Que la humildad no se pierda en ningún momento porque cuando uno no está preparado y comienzas a tener fama, te deslumbras y te desubicas”, comentó Marisol.

En otro momento de la noche, el elenco de la telenovela “Maricucha”, que protagoniza Patricia Barreto, llegó al set de “El reventonazo de la Chola” para encontrarse con sus imitadores.

Incluso, el humorista peruano le realizó una emotiva entrevista a Barreto. “Hemos tenido momentos difíciles con la pandemia, más en las artes escénicas. Si bien he tenido la posibilidad de conducir Aprendo en casa, hubo un momento que tuve un pare y realicé miles de otras cosas, pero la Maricucha me llegó cuando no me lo esperaba. La vida me cambia con todos los retos que estoy asumiendo”, dijo Patricia.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes dice que ella y Rodrigo Cuba se arrepienten de muchas cosas

Melissa Paredes dice que ella y Rodrigo Cuba se arrepienten de muchas cosas https://www.americatv.com.pe/