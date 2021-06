Ante las cámaras de “América Hoy”, Christian Domínguez se mostró indignado al referirse a las recientes declaraciones que brindó Isabel Acevedo sobre él. El cantante de cumbia le pidió a su expareja que deje de mencionarlo por respeto a su familia con Pamela Franco.

“Vamos a salir del personaje. A mí me parece sumamente desagradable, porque al final se dice tiene que generar. Cuando a alguien no le interesa hablar de alguien y es feliz, tiene que respetarse, más aún cuando tiene familia, inclusive en este caso precisamente hay una recién nacida”, dijo Domínguez.

El pronunciamiento de Domínguez vino después de que Acevedo, en su reciente visita al set de “América Hoy”, le pidiera públicamente que le devolviera la clave del Instagram de su mascota ‘Hércules Huellitas’.

Ante ello, el líder de “Gran Orquesta Internacional” pidió a la popular ‘Chabelita’ que genere sus ingresos por sus propios medios, y sin mencionarlo.

“Eso sí incomoda, pero no incomoda que me afecte, sino yo digo que se dice una cosa y después se habla otra. Pienso que la persona que tiene que salir adelante, trabajar y generar (ingresos económicos), pues sale adelante por sus propios medios. Es desagradable, lamentablemente si no le preguntan o no responde con el tema Christian Domínguez, pareciera que no tuviera otro tema”, dijo tajantemente la pareja de Pamela Franco.

