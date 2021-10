Christian Domínguez y Pamela Franco se presentaron en la reciente edición de “El reventonazo de la Chola” y ambos se refirieron a los enfrentamientos verbales que han protagonizado con Nílver Huárac, mánager de la agrupación “Alma Bella”.

En conversación con el personaje de Ernesto Pimentel, el cantante de cumbia recalcó que él está acostumbrado a los problemas mediáticos con sus colegas en el rubro del entretenimiento, pero la madre de su hija no.

“Particularmente, yo soy muy fuerte y siempre estoy acostumbrado desde hace 23 años porque yo siento que yo nací para esto. Desde los 15 años, esto fue mi carrera. Estoy concentrado y tolero muchas cosas porque tengo mucha pasta para esto, pero mi señora no”, expresó.

Domínguez recalcó estar indignado por las declaraciones de Nílver Huárac contra Pamela Franco tras su salida de “Alma Bella” y explicó que solo desean trabajar para seguir adelante junto a su pequeña hija.

“Siempre mi familia es mi talón de Aquiles. Cuando ella llora te juro que me da cólera, de ahí me da pena porque no es justo que ella esté sufriendo, porque ella no hace nada para estar así. Desde que estoy con ella, yo me he encargado de que esté feliz”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Pamela Franco le responde a Nílver Huárac entre lágrimas

Pamela Franco le responde a Nílver Huárac