Pamela Franco y Christian Domínguez declararon para el bloque de “América Espectáculos” tras conocer el sexo de su bebe, el último martes, en el programa ‘En boca de todos’. En dicha conversación, el cantante dijo estar entusiasmado con la llegada de su hija.

“Mi mamá quería mujercita. Hizo los rituales, puso un cerdito rosado en la cama. Quería una nieta porque en mi casa somos más varones que mujeres”, contó Christian.

Además, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ no descartó tener más hijos en un futuro. “Sí me gustaría tener uno más si nos mantenemos como familia. Con María Cataleya quiero pasar etapas de mi vida que no he pasado por circunstancias de la vida. Pamela llegó a mi vida para querer a mis hijos de sangre y de corazón”, dijo Domínguez en “América Espectáculos”.

Por su parte, Pamela Franco expresó su gratitud a Karla Tarazona porque consideró que la locutora radial le brindó algunos consejos para su etapa de embarazo.

“Ella tiene experiencia. Agradezco todos los consejos. Con ella, todo bien”, reveló la vocalista de ‘Alma Bella’.

Pamela Franco agradece a Karla Tarazona por los consejos durante embarazo

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez reveló el sexo de su bebe

Christian Domínguez y Pamela Franco revelaron el sexo de su bebé 03/11/2020