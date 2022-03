Durante la emisión de este jueves de “América Hoy”, Edson Dávila acusó a Christian Domínguez de estar distraído con su celular en plena transmisión en vivo del programa matutino.

“Perdónenme un ratito, papá Armando, me parece que van a tener que suspender a Christian Domínguez porque ha estado distraído en su teléfono y él tiene que estar atento, es una hora y media”, comentó el popular ‘Giselo’.

Ante la acusación, el cantante explicó que su distracción fue porque estaba al pendiente de su hija, quien durante la madrugada estuvo internada en la clínica debido a complicaciones en su salud.

“Escúchenme, no puedo decirlo porque es un poco triste para mí”, dijo al inicio. Sin embargo, tras unos segundos, procedió a contar lo que había sucedido con su pequeña hija, fruto de su relación con Pamela Franco.

“Lo que pasa es que ayer tuve un día complicado, ayer, en la noche, mi niñita está mal, estuvo con calentura todo el día y en la noche con fiebre, y en la noche estuve en emergencia. A las 4 a.m. se despertó y ahí ya fue como gripe, no sabíamos qué era”, enfatizó.

“De pronto el doctor dijo que podría ser el estómago, pero en la noche como que no podía respirar, Pamela es muy nerviosa, me dijo: ‘¡No respira mi hija!’. Me pone nervioso también. No hemos dormido”, agregó.

Edson Dávila intervino para solidarizarse con su compañero y, sobre todo, disculparse por haberlo acusado de estar distraído. “No, retiro lo dicho Christian”, dijo ‘Giselo’ en tono serio.

Christian Domínguez cuenta que su hija estuvo mal https://www.americatv.com.pe/noticias

VIDEO RECOMENDADO

Ampay Christian Domínguez y Pamela Franco

Ampay Christian Domínguez y Pamela Franco