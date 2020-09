Christian Domínguez se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y se refirió al posible embarazo de su actual pareja sentimental, la cantante Pamela Franco.

En conversación con Magaly Medina, el cantante de cumbia señaló que su pareja sí está llevando un tratamiento para quedar embarazada, pero aún queda tiempo por esperar para confirmar la llegada de un bebé.

“Seguimos bien y con todos los exámenes, estamos contentos pero todavía no hay una alarma positiva porque ya nos ha pasado que nos hemos entusiasmado por algún tipo de retraso y después da tristeza. No es la primera vez que se retrasa y cuando ha sido negativa la respuesta, eso duele”, explicó.

“Hemos dicho que no diremos nada hasta que veamos qué pasa... Estamos a la espera de muchas cosas... El tiempo lo vamos a respetar y no vamos a decir nada porque puede pasar algo. Debe ser terrible anunciarlo y después uno no sabe", añadió.

En otro momento, Domínguez se refirió a sus errores del pasado y confesó haber aprendido de sus exrelaciones sentimentales, ello ha fortalecido su historia de amor con la cantante Pamela Franco.

“Siempre he idealizado a una relación y quiero que mi pareja tenga esas aspiraciones. A veces voy cayendo en decepciones o me doy cuenta que hay pensamientos que no comparto. Analizo y creo que hay comportamientos que nunca debí permitir en el pasado... Yo sé que en cada relación es borrón y cuenta nueva por eso yo deseo que Pamela (Franco) llene cada espacio. Yo rezo todos los días para que sea así siempre, para mí la parte personal es muy importante”, señaló.

Christian Domínguez comenzó en el mundo del entretenimiento al formar parte de “La joven sensación”. Tras su paso en la agrupación juvenil, el músico se integró a “Hermanos Yaipén” y a la “Gran orquesta internacional”, donde él es el líder actualmente.

Su pasado amoroso también lo convirtió en protagonista de las portadas de los medios espectáculos. Vania Bludau, Karla Tarazona y la bailarina Isabel Acevedo fueron sus parejas sentimentales, pero no acabaron en buenos términos.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez opina sobre la nueva pareja de Karla Tarazona

Christian Domínguez sobre la nueva pareja de Karla Tarazona. (Video: Magaly TV: La Firme)