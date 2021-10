Nílver Huárac acusó a Christian Domínguez de llevarse a Pamela Franco a “Puro Sentimiento”, pese a que la cantante de cumbia tenía un contrato con la agrupación “Alma Bella”. Ante esta situación, el cumbiambero recurrió a las cámaras del programa “América Hoy” para responderle al reconocido mánager peruano.

“De mánager a mánager, a mí me da mucha pena, mucha lástima. Yo lo conozco hace muchos años y responderle, a parte del cariño que le puedo tener y que siempre le he tenido, me da pena porque también es una persona mayor”, expresó Domínguez antes de protagonizar un enlace en vivo con Nílver Huárac.

“No pretendo hacer de esto un trabajo más. Si es cierto lo que dice, que me da mucha pena por ese lado, eso es simple, quizás pasa algo en el camino y ya ustedes se enterarán, pero la verdad que yo rebote esto, es bastante penoso” , añadió.

Christian Domínguez también recalcó que él no infringió algún tipo de contrato de Pamela Franco con Nílver Huárac, su descubridor en el mundo artístico.

“Siempre que voy hacer algún tipo de proyecto o una orquesta y si lo hago, lo hago bien. Yo jamás voy a saltar de la parte legal o algo para fastidiar a alguien”, explicó.

Finalmente, Nílver Huárac tuvo un enlace con “América Hoy” y se defendió: “Acá hay un tema claro, no se tiene que dar muchas vueltas al asunto... Con Pamela teníamos un contrato para desarrollar su carrera artística como ‘Pamela Franco y orquesta’. Christian (Domínguez) lo sabía muy bien y todo caminaba bien hasta que llegó él”.

“Nosotros como mánagers invertimos en nuestros artistas. Porque específicamente con Pamela Franco, ella nació y se consagró en nuestras canteras”, señaló Huárac.

null null

VIDEO RECOMENDADO