El cantante de cumbia Christian Domínguez sorprendió a todos al revelar que se tatuó en el brazo izquierdo el nombre y rostro de Pamela Franco, su actual pareja y madre de su última hija María Cataleya.

En la reciente emisión del programa “América Hoy”, las presentadoras bromearon con el chef invitado y le preguntaron por un tatuaje en su brazo, el cuál es un símbolo que tiene con su pareja. Acto seguido, Janet Barboza cuestionó que Christian también se ha tatuado “el nombre de la nueva, la firme y la ex”.

Ante estas declaraciones, Christian Domínguez reveló que nunca se ha tatuado el nombre de alguna expareja, pero que hace algún tiempo decidió impregnar en su piel un recuerdo de Pamela Franco.

“Yo no me he tatuado los nombres de las ex, ni de las recontra ex. Jamás, el único nombre que me he tatuado es de mi señora actual. Es la única persona, esto de aquí nunca lo he hecho”, manifestó Domínguez mientras mostraba su nuevo tatuaje.

“Puede ser que símbolos o cosas así, pero nombre o rostro no. Si lo hice es porque tengo la seguridad”, señaló Christian Domínguez. “Nunca te arrepientas, hermano. Nunca te arrepientas de hacer nada”, agregó el chef del programa.

Christian Domínguez muestra tatuaje de Pamela Franco

Cabe señalar que Christian Domínguez mantiene una sólida relación con la cantante Pamela Franco, con quien también tiene una niña llamada María Cataleya. A través de sus redes sociales, ambos han demostrado el gran cariño que se tienen y comparten anécdotas de su familia.

