Christian Domínguez aseguró que Pamela Franco es la mujer con la que desea pasar el resto de su vida. Además, se mostró agradecido por el constante apoyo que le brinda con sus otros hijos.

“Es la mujer que creo que uno sueña tener, no solo por belleza, sino en general, por la familia, por los hijos. Es una madre increíble porque primero está su hija, me ayuda con mis (otros) hijos, está pendiente de mi papá, de mi mamá más de lo que yo pueda estarlo, es como si fuera mi mamá”, dijo Domínguez a las cámaras de “América Espectáculos”.

“Dicen que sabrás que es la mujer de tu vida cuando tengas 70 años, pero es una gran mujer, no sé si estaría bien dicho decir que la mujer de mi vida, pero estoy seguro de que me gustaría pasar el resto de mi vida con ella”, reveló.

Asimismo, el líder de Gran Orquesta Internacional habló de sus planes de convertirse en padre nuevamente al lado de Pamela Franco.

“Por supuesto, nosotros estamos esperando que todo mejore, si todo mejora y todo va bien, en cuatro años me gustaría tener el varoncito o la niña”, confesó.

Por otro lado, el artista nacional se mostró muy agradecido con la madre de su hija María Cataleya por la sorpresa que le hizo por su cumpleaños número 38. “Me hizo una sorpresa romántica, nunca imagine una cosa así, me puso rosas, todo romántico. Yo lo he visto en tele, me pareció una cosa estupenda, me emocioné mucho”, añadió.

