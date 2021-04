Christian Domínguez ha vuelto a ser noticia y no solo por su música o el nacimiento de su hija María Cataleya, sino por el extravagante regalo que le dio a Pamela Franco. Según dijo, el cantante le ha regalado un departamento.

Durante su reciente aparición en el programa “América Hoy”, el cantante de cumbia confesó que le compró un departamento a la madre de su hija y que ahora vive con ella en dicho lugar.

“Acabo de comprarle un departamento a mi señora Pamela (Franco). Si, se lo he comprado y ella está siendo muy buena porque me ha dejado vivir con ella ahí. Hay que ser inteligente… Le voy a comprar una casa le he dicho”, manifestó, ante la sorpresa de Ethel Pozo y Janet Barboza.

En respuesta a la declaración de Christian Domínguez, Janet Barboza recordó que el cantante regalaba “camionetas” a sus exparejas. “Me gustaría explicar como fue ese tema, pero yo perdí la memoria”, agregó Domínguez.

Christian Domínguez compra depa a Pamela Franco

Como se recuerda, el pasado 4 de marzo Christian Domínguez y Pamela Franco celebraron el nacimiento de su primera hija en común María Cataleya. La pequeña llegó al mundo aproximadamente a las 7:36 a.m. con un peso de 3.2 Kg.

Según contaron los conductores del programa matutino de América TV, “América Hoy”, Pamela Franco tuvo a su bebé por parto natural y se mantuvo en observación por un par de días en la clínica.

