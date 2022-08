Luego que Rafael Fernández dejara entrever que Christian Domínguez fue “una piedra en su zapato” durante su relación con Karla Tarazona, el cantante de cumbia rompió su silencio y habló fuerte y claro en el programa “América Hoy”.

El también conductor de “América Hoy” aseguró que no tiene comunicación directa con Karla Tarazona desde hace más de un año y medio, y que todas las coordinaciones sobre su pequeño hijo en común las hacía con ‘Maricarmen’, su nana.

“Dio a entender que yo haya sido un problema en su matrimonio. Desde un inicio, respeté cada pauta en su matrimonio. Yo no tengo comunicación directa con Karla, desde hace más de año y medio, desde el cumpleaños que asistí, desde allí todo lo habló con la nana”, señaló Christian Domínguez en “América Hoy”.

“Entendí que había un problema adentro. Desde esa fecha hasta hoy, yo he hablado con Karla sobre mi hijo, tres veces a lo mucho. Después la vi de casualidad en un evento sobre el cáncer”, agregó.

Domínguez le responde a Rafael Fernández

PIDE QUE SE RECTIFIQUE

El cantante Christian Domínguez también reveló que intentó contactarse con Rafael Fernández para pedirle una explicación sobre los recientes comentarios que hizo sobre Karla Tarazona y su hijo en común; sin embargo, no tuvo suerte al llamarlo.

“Yo espero que esto se rectifique, que lo explique en su momento... El día de ayer intenté comunicarme con él, más calmado y no tuve suerte porque estaba apagado el teléfono. Voy a insistir a no ser que escuche públicamente y que para mí sea lo suficientemente tranquilo y explicado, si no lo hace públicamente yo lo voy a hablar”, manifestó, notablemente fastidiado.

