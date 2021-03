Tras anunciar el nacimiento de su pequeña hija María Cataleya, Christian Domínguez y Pamela Franco presentaron a su bebé en “América Hoy”. Los cantantes hicieron un enlace con el programa y contaron detalles del nacimiento de su hija.

En el enlace, la conductora Ethel Pozo felicitó a la pareja por el nacimiento de su pequeña hija y le dijo a Pamela Franco que su vida “tendrá un cambio total”, ya que ahora tiene una conexión especial con su bebé.

“Estoy viviendo un mundo súper nuevo, estoy aprendiendo todo, un montón de cosas. Tenía miedo de quedarme dormida, no estar atenta y ya tengo el sueño súper ligero. Siento que se mueve hasta cuando no estoy con ella”, contó Pamela Franco.

“Estamos muy felices porque esto no tiene comparación. Hay cosas que vamos descubriendo y no tiene precio, todo lo vale. Lo único es que fueron nueve meses, parto natural, la he luchado y está con su papá”, añadió la cantante.

Como se sabe, el último jueves, Pamela Franco y Christian Domínguez mostraron las primeras imágenes de su pequeña María Cataleya. La bebé nació pesando 3 kilos 200 gramos por parto natural la mañana del 4 de marzo.

