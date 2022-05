Christian Nodal rompió su silencio y difundió un chat de WhatsApp donde su expareja Belinda le pedía dinero hasta para asistir al dentista. El cantante mexicano difundió esa conversación luego que su exsuegra, Belinda Schüll, publicara en su último post de Instagram que en el mundo hay personas que “quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron”.

En medio de la provocación de Schüll, el intérprete de música regional decidió responder por primera vez a la familia de Belinda. Desde su cuenta de Twitter, el cantautor de 23 se dirigió a la madre de la estrella del pop con un mensaje que ha sorprendido a todos sus fanáticos.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, fue la tajante respuesta de Nodal.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Sin embargo, esto no quedó allí, pues el músico también difundió una conversación que mantuvo con su exnovia.

En la conversación -que sería del viernes 4 de febrero- se puede leer que Belinda le escribe: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para qué me los pueda arreglar?”.

Luego elimina un mensaje y continúa: “Me arrepiento profundamente de todo lo que sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

El cantante le respondió a la mamá de Belinda y a todos quienes lo cuestionan (Foto: Christian Nodal / Twitter)

Belinda en Instagram en medio del escándalo

Pese a estar en el ojo de la tormenta, la cantante Belinda recurrió a su cuenta de Instagram para promocionar su nueva música.

A través de historiales de Instagram, la celebridad se grabó desde una paradisiaca playa junto a un amigo, donde hace sonar “Colorblind” y “Eden”, sus nuevos temas musicales.

