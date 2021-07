El cantante Christian Yaipén celebró el cumpleaños de su mamá María Elena y no tuvo mejor idea que escribirle unas palabras de amor.

La voz del Grupo 5 utilizó sus cuentas en redes sociales para destacar todo lo que su mamá ha hecho por ellos y revelar lo mucho que ha sufrido a causa de la muerte de su padre, Elmer Yaipén Uypán.

El intérprete de “Cambio mi corazón” confesó que su madre nunca más volvió a enamorarse de otra persona.

“Feliz Cumpleaños “Mamita Elena”: Para los que no conocen a mi mamá es una señora con un corazón maravilloso -‘que no heredé'- y que me enseñó e inculcó todos los valores que hoy en día tengo. Una madre única, transparente y de mucho respeto”, señaló al inicio de la publicación en Instagram.

“Algo que siempre admiré de mi mamá es que nunca volvió a tener otra pareja, una madre con mucho coraje que sacó adelante a su familia, a pesar de todo el daño que siempre le hicieron. Fui testigo pues mi papa falleció y prácticamente he sido su llaverito desde mis 5 años de vida. Hoy por hoy, ella goza y disfruta pues ya ha trabajado y sufrido mucho”, agregó.

“Te amo mamita hermosa, NUNCA ME FALTES. Feliz Cumpleaños, como dices tú: Maria Elena Quesquén de Yaipén: NO ME DIGAN VIUDA” concluyó Yaipén junto a una foto de sus 19 años.

La agrupación de cumbia Grupo 5 traerá pronto un nuevo show junto a los reconocidos músicos de Agua Marina.

