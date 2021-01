Christian Yaipén: “Por ahora no haremos shows presenciales porque no hay una vacuna” “Por ahora no haremos shows presenciales porque no hay una vacuna, es peligroso exponernos”, dijo el líder de la orquesta de cumbia.

Christian Yaipén descartó conciertos presenciales del "Grupo 5". (Instagram: @grupo5christian). Redacción Mag Christian Yaipén, líder de la orquesta de cumbia "Grupo 5", descartó que en un futuro cercano vayan a realizar conciertos presenciales. Para el cantante ofrecer un show de este tipo seria exponer su salud debido a que aún no existe vacuna. "Por ahora no haremos shows presenciales porque no hay una vacuna, es peligroso exponernos", señaló el intérprete de "Cambio Mi Corazón", "Parranda la Negrita" y "Propiedad privada" al diario Trome. Sin embargo, manifestó que seguirán brindando conciertos virtuales. "Por ello, vamos a seguir explorando y explotando los streaming con diferentes propuestas, con más mano a mano, ya sea con figuras de la cumbia o la salsa, como lo hicimos con Josimar", añadió. Christian señaló que junto a los integrantes de "Grupo 5" tienen planeado grabar un nuevo disco porque desean seguir llevando alegría a sus fanáticos. "Claro, pensamos grabar un nuevo disco, aunque los temas se pierden rápido, pues a la semana mueren porque no hay dónde bailarlos, pero queremos seguir dándole alegría al público", comentó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian - Grupo5 (@grupo5christian)