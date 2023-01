El 2023 ha empezado con varias “bombas” en el mundo de las celebridades en México. Claudia Ivette, actriz de “Chiquilladas”, causó gran revuelo en la farándula local al revelar que mantuvo una relación con Eugenio Derbez cuando tenía ella 17 años. ¿Recién nos llegamos a enterar de esto? Ve por un café y lee lo que dijo en la última entrevista que brindó para un portal streaming.

Como se sabe, Eugenio Derbez es un reconocido actor que ha destacado en Estados Unidos por sus diferentes papeles y también como productor, pero en los últimos meses se ha visto envuelto en varios romances.

Recientemente, Claudia Ivette, actriz en “Chiquilladas” y “Odisea Burbujas”, reveló que fue novia del comediante cuando era menor de edad. Esto lo dijo en una entrevista para “El canal de Ponchote” en YouTube.

“Yo tenía 17 años, estaba en ‘Los Gómez’, entré a los 15 y fui novia de Eugenio Derbez, él tenía 27 años de edad y yo 17, entonces”, recuerda Ivette. La primera persona en percatarse de ese noviazgo fue Evita Muñoz, quien le aconsejó terminar por la diferencia de edades.

“Está bien, tú disfrútalo pero piensa algo, son 10 años de diferencia, él ya tiene una hija”, le comentó. Al principio no tomó el consejo de la mejor manera, pero luego reflexionó y decidió “cortar palitos” a los 7 meses de relación.

Todo un caballero

Con respecto a la diferencia de edades, Claudia Ivette indicó que nunca vio ello como problema y aseguró que Eugenio Derbez, quien tiene actualmente cuatro hijos, se portó como un caballero durante la relación.

“Yo lo disfruté mucho y en cuestión de romance, me fue bien, hasta me respetó bonito. Sí me enseñó cosas pero con cierto límite. Por lo menos conmigo, fue un caballero porque no se pasó de la raya de ninguna manera”, finalizó.

