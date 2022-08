Julio ‘Coyote’ Rivera se encuentra en el ojo de la tormenta y es que luego que Magaly Medina difundiera un ‘ampay’ en el que aparece besando a una joven, otra mujer afirma que también tenía una relación con él pese a que el exjugador aún está casado con Lorena Cárdenas.

El programa “Magaly TV: La Firme” reveló este martes el testimonio de una joven de 23 años de edad de nacionalidad venezolana, quien asegura que el hermano de Paolo Guerrero era su pareja desde hace tres años.

“Nosotros tenemos el testimonio de otra señorita, una joven venezolana que dice que hace tres años tiene una relación paralela con el ‘Coyote’. ¿de qué estamos hablando?... superó al ‘Chorri’. Estos dejaron de jugar en las canchas verdes, pero siguieron jugando en otras canchas”, reveló la ‘Urraca’ al inicio de su programa.

La joven extranjera, identificada como Wilmari Jiménez, mostró fotografías que demuestran que mantenía un romance con el exfutbolista. Además, hizo público conversaciones con el ‘Coyote’ hasta el 13 de julio.

Según precisó en el programa de espectáculos, el hijo de Doña Peta le prometió que se iba a casar con ella cuando se divorcie de Lorena Cárdenas. Además, asegura que él pagaba el alquiler de su departamento ubicado en Chorrillos.

“Decía que me amaba, pero su amor se quedó ahí en el karaoke. Me decía que estaba separado y que él vivía en la casa de su mamá”, señaló Jiménez, quien no se animó a confirmar si el exjugador es el padre de su hijo de dos años.

Más temprano, otra mujer llamada Julia Díaz reveló en el programa “Amor y Fuego” que también tenía una relación con ‘Coyote’ Rivera. “Sí (estuve con el ‘Coyote’ Rivera), lamentablemente, un poco más de un año. A Julio no lo veo hace casi tres semanas por perro, por mentiroso”, arremetió.

Cabe recordar que el hermano de Paolo Guerrero fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina cuando se besaba con misteriosa mujer en un karaoke del distrito de Miraflores.

