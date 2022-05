Tras posicionar a “El juego del calamar” como una de las series más vistas en la historia de Netflix, millones de fanáticos en todo el mundo aguardan con gran expectativa más detalles de lo que sucederá en la segunda temporada, y para alegría de ellos, el creador de esta producción decidió cumplir sus deseos.

En una entrevista con Vanity Fair, el guionista y director Hwang Dong-hyuk afirmó que ya se encuentra redactando la nueva historia. En ese sentido, se animó a lanzar una fecha estimada del estreno.

Según precisó, los nuevos episodios no verán la luz en la plataforma de streaming hasta finales del 2023 o, incluso, a inicios del 2024.

Dong-hyuk también dio mayores detalles de lo que el público verá en esta segunda entrega.

“La humanidad va a ser puesta a prueba a través de esos juegos una vez más y quiero hacer la pregunta de ¿Es posible la verdadera solidaridad entre los seres humanos?”, dijo en la entrevista.

¿Quién es Hwang Dong-hyuk?

Muy por el contrario de lo que puedan pensar los seguidores de “El juego del calamar”, el creador de la serie es un hombre que no es rico ni nada que se le parezca. El propio productor asiático ha manifestado que es un ciudadano común y corriente, aunque tampoco ha permitido que puedan indagar sobre su vida privada.

Pese a las millonarias ganancias que se ha obtenido por la repercusión de “El juego del calamar” en todo el mundo, el cineasta surcoreano manifestó que solo se le ha pagado de acuerdo a los establecido en su contrato. “Netflix no me está pagando un bonus sino que me ha pagado según el contrato original”, dijo en alguna oportunidad Dong-hyuk.

