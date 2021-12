Todos vuelven al lugar en donde fueron felices, dice el dicho, y así lo entiende Cultura Profética, banda puertorriqueña que regresa a nuestro país luego de dos largos años de ausencia.

Será un momento especial para sus seguidores, ya que celebrarán sus 25 años de trayectoria en Plaza Arena del Jockey Club y presentarán ‘Sobrevolando’, disco que apareció en el 2019 y que fue premiado con un Grammy Latino en la categoría Mejor álbum de música alternativa.

Firmes en su posición, Cultura tiene claro que en la actualidad la industria musical ha cambiado bastante. “Vivimos en la era del single, pero a nosotros nos gusta sacar discos completos porque es una experiencia distinta para el fan, en donde puede encontrar un recorrido y el mensaje de la banda”, expresa Omar Silva, quien es guitarrista de la banda.

¿Cuál es su fórmula para hacer música?

(Omar Silva) Nos interesa hacer música que no sea desechable. Las plataformas digitales tienen tanto poder que, por ejemplo, nuestro disco ‘Sobrevolando’ salió en el 2019 y ya es considerado como viejo y no es así. Pero, entendemos que hay que negociar estas nuevas maneras con la que se maneja la industria. La idea es envejecer bien, no bajo presión.

¿Y por qué hoy en día se vive en un mercado lleno de singles?

(Juanqui Sulsona) Por la misma velocidad con las plataformas y disqueras ofrecen contenido. La competencia es dura, pero a nosotros nos interesa estar fuera de ese molde. Pero, hay público para todo y no está mal. Nos interesa hacer música diferente y que tenga larga vida.

Y ya que hablan de ‘Sobrevolando,’¿por qué le colocaron ese nombre al disco?

(Juanqui Sulsona) Estaban pasando muchas cosas a nivel regional como la protestas, el Huracán María, cambios de integrantes para nosotros, entre otras cosas. Entonces, caía perfecto el título por todos esos cambios, en donde nuestra música estaba flotando sobre todos estos cambios.

Y fue premiado con un Grammy…

(Omar Silva) Fue darle relevancia al disco. Nos satisface porque en 25 años de manera independiente hemos conseguido algo importante. Ya había descartado antes esta premiación. No lo necesitábamos, pero es relevante la victoria.

¿Cómo viene el ritmo de la gira?

(Juanqui Sulsona) Estamos un poco fuera de forma. No ha sido sencillo reajustarse. Comenzamos por Colombia, pero aquí en Perú es distinto. El público ayuda bastante. Tenemos mucha expectativa porque para nosotros es súper importante los sucesos que han pasado. La pandemia nos apagó, pero sentimos que tenemos material importante que mostrar.

¿Qué pueden esperar los fans peruanos de su show?

(Omar Silva) Un show completo en donde repasamos el último disco y los clásicos. Estamos contentos y expectantes, ya que Perú es un país que nos sigue desde Napster y eso es importante para la banda. Los queremos mucho y estamos seguros que será un reencuentro feliz para todos.

Como se recuerda, Cultura Profética se presenta este martes 7 de diciembre en Plaza Arena dentro del Jockey Club del Perú. Los artistas pre estelares serán Mentes Comunes y DELIĆ. Para adquirir entradas pueden hacerlo entrando a la plataforma de Joinnus.

