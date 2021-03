Cynthia Klitbo decidió abrir su corazón y revelar un duro episodio que le tocó vivir cuando era apenas una adolescente. Y es que la destacada actriz mexicana confesó que fue violada cuando tenía apenas 14 años tras perder el conocimiento en una fiesta.

Estas fuertes declaraciones las ofreció en una conferencia de prensa a su regreso a México, tras haber permanecido durante varios meses en Perú por motivos laborales. La popular artista contó qué fue lo que le ocurrió y cómo es que abusaron sexualmente de ella.

“Yo tenía un noviecito a los 14, que estudiaba en el Hispano, se llama Beto Reyes, tenía un grupo que se llamaba ‘The News’, y a mi me llevaron a una fiesta con sus amiguitos, las cuales eran de mayores de 16 o 17 años. Cuando desperté estaba toda vomitada y desnuda, rodeada de todos estos chavos”, contó.

“Y tiempo después cuando empecé ser famosa, me buscó y me pidió disculpas, pero cuando uno ya crece, te cae el veinte (entiendes lo que ocurrió) y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado... Y a mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces”, agregó Klitbo.

Cynthia manifestó también por qué no denunció este hecho. “¿Cómo lo iba hacer si no existían los mismos movimientos que ahora hay? En ese entonces tú llegabas a la delegación y te maltrataban peor. Y eso sigue pasando, hay abusos de pedofilia que eso es lo que me preocupa”, indicó.

Asimismo, refirió que actualmente no está interesada en hacer una denuncia pública, pero dijo que si decide exponer nombres, será formalmente y dentro de una delegación. Pero eso no fue todo, ya que la actriz también contó que cuando era una jovencita sufrió varias veces de acoso callejero.

En ese sentido explicó que, cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Danza atrás del Auditorio, militares del Campo Marte se pegaban a las ventanas para acosarla a ella y a sus compañeras. “Ellos nos enseñaban todo (sus genitales), porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada”, relató.

Esta no es la primera vez que Cynthia Klitbo cuenta estos episodios de su vida. Anteriormente habló de un profesor de la Escuela Nacional de Danza se aprovechó de que ella no contaba con una figura paterna para enamorarla, lo que la hizo perder su oportunidad de llegar a ser una gran bailarina.

En otra ocasión, narró que sufrió acoso en el metro: un señor se masturbó e intentó eyacular encima de ella, a lo que tuvo que esquivarlo, lográndolo con éxito, pero guardando ese traumático evento en su mente.

En 2019 manifestó que renunció a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) debido a que su compañero Emilio Guerrero la acosó y que sufrió humillaciones con connotación sexual por parte de Jesús Ochoa, quien entonces dirigía ese sindicato, además de otros compañeros, de quienes no quiso decir nombres.

