Dalia Durán se pronunció sobre entrevista que ofreció John Kelvin al diario Trome desde el penal de Lurigancho, donde fue recluido en el mes de julio para cumplir los siete meses de prisión preventiva por agredirla física y sexualmente.

En declaraciones el mismo medio, la cubana respondió sobre qué sensación le dejó lo que su expareja declaró al indicar que está viviendo una ‘nueva historia’: “Me parece muy bien que de todo esto haya aprovechado el tiempo en cosas productivas”.

Sobre el negocio de billeteras con su propia marca ‘JK made in Luri’, que ha lanzado el padre de sus hijos manifestó: “Él siempre ha sido muy emprendedor, nunca se ha quedado de brazos cruzados, es joven al igual que yo y, si Dios le da la oportunidad de seguir adelante y abrazar a sus hijos, está bien”.

Al ser consultada sobre cómo se encuentra, Dalia Durán dijo: “Yo solo miro el hoy porque el mañana no sabemos y el pasado ya fue, es muy duro para mí todo esto porque John y yo hemos pasado muchísimas cosas y duele”.

Sin embargo, admitió que lo que pasó le “sirvió para afrontar cualquier situación por más que esté destrozada. Y como digo, no soy la única mujer en este mundo que sale adelante con hijos, me siento bendecida de que al menos un pan no falte en nuestro hogar”.

Sobre lo que dijo el padre de sus hijos, que está dedicando gran parte de su tiempo a leer, Dalia felicitó que cultive este hábito que a ella también le gusta mucho. “Qué bueno que esté leyendo (...) Le deseo lo mejor de corazón”, manifestó.

Nueva vida

Dalia Durán también confesó que, luego del momento traumático que le tocó vivir al lado del cantante, se tomó un tiempo para arreglar sus temas personales y dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos, y gracias a ello ha vuelto a sonreír.

“Estoy con muchos proyectos, pero sin apresurarme y pensando cada paso que doy. Ahorita todo mi enfoque está en mis hijos, en su estabilidad emocional, la mía y trabajar duro”, indicó.

