En la reciente emisión de “La Voz Kids Perú”, Daniela Darcourt se indignó con su compañero Christian Yaipén luego que él bloqueara su silla para que no pueda sumar al participante Patrick Johau, de 13 años, a su equipo.

Patrick interpretó “Oye” y logró que Eva Ayllón y Joey Montana fueran los primeros en girar, y segundos previos a que termine su presentación voltearon Daniela y Christian.

“Esperen, silencio, perdóname, mi amor. Que nadie se mueva. Sé que no fuiste tú (Joey), tú jamás te atreverías mami (Eva). No, no me expliques nada”, dijo la cantante de salsa tras notar que fue bloqueada por Yaipén.

“Patrick, cuántos años tienes. Quién te acompañó el día de hoy”, interrogó Daniela al pequeño, quien respondió: “13 años, me acompañaron mi abuelo, mi mamá y mi prima”.

Tras ello, la cantante peruana señaló que estaba sorprendida con la decisión de su compañero, pues aclaró que ella estaba ‘jugando’ limpio en la competencia de “La Voz Kids Perú”.

“Para ellos un beso gigantesco. Miren la estupidez que ha hecho el señor Christian Yaipén por picón, que me ha negado la posibilidad de estar contigo. No entiendo de razones porque yo contigo (Christian) en esta competencia he jugado limpio, te he prestado atención. Encima, en esta audición acabo de darte señas bonitas para que voltearas”, acotó.

El intérprete de “Cambio mi corazón”, “Motor y Motivo” y “Parranda la Negrita” dijo que reaccionó así porque se emocionó con la voz de Patrick.

“La mayoría de los niños que cantan así de wow, vienen mirando, entonces yo quería a ese niño en mi equipo. Esto es válido. Yo dije mejor la bloqueo y tengo una esperanza de que venga a mi equipo”, se defendió Christian. “Imagínate lo emocionado que estoy con tu voz que he bloqueado a mi amiga y compañera”, acotó.

Sin embargo, Daniela Darcourt le hizo la siguiente aclaración: “Hasta hoy somos amigos. Fue suficiente”.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt explica porque abandonó el escenario, ¿Fue por la reacción de Salim Vera?

Daniela Darcourt explica porque abandonó el escenario, ¿Fue por la reacción de Salim Vera? (Instagram) https://elbocon.pe/boconvip/salim-vera-critica-a-ricardo-moran-por-pedirle-a-los-artistas-que-tengan-una-postura-en-la-politica-twitter-facebook-nndc-noticia/