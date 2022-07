Daniela Rodrice (@danielarodrice) es una de las ‘influencers’ del momento. Gracias a su carisma y divertidas ocurrencias, la originaria de Mazatlán (Sinaloa) ya bordea los 18 millones de seguidores en todas las redes sociales. A lo largo de su carrera, la mexicana ha sido demasiada discreta sobre la vida de su misteriosa pareja.

Daniela Rodrice y ‘El Sugar’

Sin embargo, se sabe pocos datos vinculados al ‘Sugar’, como lo apoda ella misma, llamado Daniel Santos: es 13 años mayor que la ‘tiktoker’ y apareció por accidente en una transmisión en vivo de la sinaloense cuando preparaban su maquillaje para el Halloween de 2021.

El novio de Rodrice entra en la transmisión de la 'influencer'. (Imagen captura: YouTube / Daniela Rodrice)

“No pasó nada, equis manas, estamos en confianza; ya se vio, sí, ni modo ya. Impactada, qué fuerte, pero ya, nadie vio nada, nadie vio nada pero va a quedar guardado, la neta. Yo sabía que esto pasaría pero ni modo, está maquillado ahora, no es él”, mencionó Rodrice.

De inmediato, el singular momento se viralizó y generó revuelo entre los usuarios. A pesar de la aparición de Daniel, la joven de 24 años no cambió de decisión y continúo publicando fotografías donde el rostro de su novio esté cubierto.

Boda de Daniela Rodrice: ‘El Sugar’ le pidió matrimonio

El pasado febrero, la pareja estuvo vacacionando en Punta Cancún y el ‘Sugar’ aprovechó para hacerla una romántica propuesta de casamiento. Según comentó Rodrice, el hombre lanzó la petición sin un anillo de compromiso, pero ese detalle no importó para que ella diera el sí.

“Me ganó la tirada, se arrodilló, empezó a llorar, le dije ‘nos vamos a casar’, nos abrazamos y lloramos pero no había un anillo, no se había planeado dar el anillo ese día, nosotros jamás pensamos comprar un anillo o una casa”, mencionó en el video de YouTube titulado “Story time: El mejor día de mi vida”.

En ese sentido, una emocionada Rodrice confesó que la idea de casarse surgió, luego de una profunda conversación: “El penúltimo día empezamos a hablar el Daniel y yo, estábamos muy románticos en la alberca y empezamos a hablar de cosas que teníamos desde muy adentro, hablamos de nuestra relación con otras personas, de problemas que ha habido dentro de nuestra relación y de muchas cosas que nos hacía falta sanar, yo todavía estoy un poco más abierta porque estoy en internet donde puedo hablar y me cobijan, pero mi prometido es una persona un poco cerrada”.

Ahora, la estrella del Internet reveló que le gustaría contraer nupcias en Cancún tras visitar nuevamente el destino turístico para ver algunos temas de su boda.

“Iba en plan casémonos, cásate con esta mujer tan seria, porque me fui de vacaciones a Cancún, me quiero casar allá plebes y fui a ver ahí los lugares y demás”, explicó Daniela Rodrice, quien aún no anuncia la fecha de su esperado matrimonio.

