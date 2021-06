Danna Paola se encuentra trabajando en España y así lo ha dejado ver en sus redes sociales donde ha compartido fotos y videos que evidencian lo bien que está pasando su estancia en dicho país.

Recientemente, la cantante mexicana generó alboroto entre sus fans tras ser captada muy cariñosa con Alex Hoyer, también cantante e influencer. En las imágenes viralizadas en redes sociales, se ve a la intérprete de “Mala fama” y su acompañante recostado en un yate, mientras se besan.

Al ser consultada sobre el tema, la cantante y actriz negó sostener una relación formal con Alex. “Yo no sé... Mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro... ¡No!”, respondió para las cámaras de Latinx Now!

Sin embargo, desde el año pasado existían rumores sobre una posible relación de Danna con el exparticipante de “La Voz”, pues en diciembre fueron captados en el departamento que Danna Paola tiene en México.

Alex se dio a conocer en 2013 cuando publicó en YouTube un video interpretando “With You” de Chris Brown, y un año después participó en la edición de “La Voz México”.

