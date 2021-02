Las tablas de México se vuelven a vestir de luto. El actor mexicano Miguel Hernández, conocido por su interpretación de Agapito en el programa cómico “Cero en conducta”, falleció a los 48 años. La noticia fue confirmada por Andrea Legarreta y Jorge “El Burro” Van Rankin en el programa matutino “Hoy”.

“Nos da mucha tristeza porque el actor Miguel Hernández, quien diera vida al personaje de Agapito en Cero en conducta y La Escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo falleció. Tenía 48 años de edad y se desconocen los motivos de su muerte”, comentó Legarreta en el programa. “Lindísima persona, lo veías y te saludaba con una sonrisa. Es lamentable y lo recordaremos siempre, por su puesto”, expresó, en tanto, Jorge “El Burro” Van Rankin.

Hasta hace poco, el actor todavía grababas videos para su canal de YouTube “Agapito Chow”. Hernández será recordado por su participación en los exitosos programas producido por Jorge Ortiz de Pinedo y que estuvo al aire en Televisa en 1999 y para los años 2000. Pero, ¿de qué murió Miguel Hernández? Aquí los detalles.

El actor mexicano Miguel Hernández, conocido por su interpretación de Agapito en el programa cómico “Cero en conducta”, falleció a los 48 años (Foto: Televisa)

DE QUÉ MURIÓ AGAPITO DE CERO EN CONDUCTA

El actor de 48 años, que ganó gran parte de su fama en “Cero en conducta” y “La escuelita”, dejó de existir la noche del jueves 12 de noviembre a los 48 años de edad, así lo dio a conocer su sobrina, Caro Flores, quien reveló en su cuenta de Twitter que el artista acababa de fallecer, asegurando que su padre, quien era primo del famoso, estaba desconsolado.

Horas después, por medio de su cuenta de Instagram, el comediante y productor por Jorge Ortiz de Pinedo lamentó la muerte de su compañero y amigo; “nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Llamó la atención la inesperada muerte de Miguel Hernández, debido a que no se había informado previamente que tenía problemas de salud o no se sabía si sufrió de algún accidente. De hecho, hasta ahora la familia no ha dado más detalles del deceso.

Hasta el momento se desconoce la causa real de la muerte de Miguel Hernández, conocido en la televisión como Agapito.

El actor de 48 años ganó gran parte de su fama en “Cero en conducta” y “La escuelita” (Foto: Televisa)

