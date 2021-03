Tras confesar que sus adicciones le cambiaron la vida, a pesar que estuvo a punto de morir, la cantante Demi Lovato ofreció una reveladora entrevista a ‘Glamour’ en la que reflexionó sobre su relación con Max Ehrich y lo que significó para ella el fin de su compromiso. A pocos días del estreno de su documental ‘Dancing With The Devil’ en YouTube, la exestrella de Disney Channel de 28 años habló de cómo sus experiencias pasadas la han hecho una mejor persona, más centrada, además que culminar esa relación le dio “una gran señal” sobre su sexualidad, pues afirma “no soy heterosexual”.

“Cuando comencé a crecer, me di cuenta de lo ‘queer’ que soy. El año pasado estuve comprometida con un hombre, y cuando no funcionó, pensé: “esta es una gran señal”. Creí que iba a pasar el resto de mi vida con alguien, pero ahora que no voy a hacerlo, sentí una sensación de alivio al poder vivir mi verdad”, explicó desde su nueva casa en Los Ángeles a la revista de la que es imagen en la portada de la edición de marzo.

En otro momento, Demi Lovato se refirió a su sexualidad tras anular su compromiso en septiembre de 2020: “Me enganché de una chica y pensé: ‘me gusta mucho más’. Lo sentí mejor. Lo sentí bien. Cuando estaba con alguno de los chicos con los que salía, cuando llegaba el momento de ser algo más íntimos, tenía una reacción visceral del tipo ‘no quiero poner mi boca ahí'. Me di cuenta de que realmente apreciaba las amistades con esas personas más que el romance. Y no quería el amor de nadie del sexo opuesto”.

Repaso de su vida sentimental

En el documental ‘Dancing With The Devil’ de YouTube, la celebridad de ‘Camp Rock’ y ‘Sonny with a Chance’ hace un repaso de la relación que mantuvo con Max Ehrich y cómo se preguntó si sería capaz de volver abrirse ante alguien más tras terminar con él.

“No tenía a nadie más a quién culpar del fracaso de la relación más que a mí misma. Entonces pensé: ¿cómo voy a ser capaz de volver a confiar? Aunque en realidad yo estaba como, “perra, deberías de haber confiado más en ti misma. Si lo hubieras hecho, no habrías terminado así”, afirmó en ‘Glamour’.

Pese a todos esos sentimientos, Demi Lovato estaba con el corazón “bastante abierto” para un nuevo romance: “Escucho mucho a mi intuición, y eso no quiere decir que mis límites estén bastante altos. Solo significa que mis oídos y mis ojos están un poco más abiertos que antes”.

Y es que Demi Lovato dejó en claro que creció personalmente en los últimos meses: “Lo que estoy haciendo es animando a la gente a tomar decisiones por sí mismos. La autonomía, para mí, es lo que cambió mi vida (...) Ahora estoy tomando decisiones, para el día y luego el futuro, sobre qué es lo que quiero y qué me hará más feliz”.

Problemas de autoestima

Aunque hoy sabe que su vida está mejor, no pudo evitar recordar las épocas en las que sintió una gran falta de autoestima como cuando decidió cortarse el pelo, raparse media cabeza y teñírselo de rosa.

“Mis fans reaccionan siempre que me tiño el pelo. Cuando me lo teñí de rosa en 2014, la respuesta negativa reavivó en mí ese miedo a ser quien realmente soy”; sin embargo, para la sesión de fotos que acompaña la entrevista en ‘Glamour’ hizo un guiño a esa experiencia y posó con ese look. “Si me miro en el espejo y le presento algo que no soy, se romperá”, dijo para dejar en claro lo importante que es quererse a uno mismo.

‘Dancing With The Devil’, que se estrena este 23 de marzo, expondrá los difíciles momentos que pasó cuando “tuve tres derrames y un infarto, pero he vuelto a nacer y voy a empezar de cero”. Además, los efectos que las drogas dejaron en su cuerpo tras la sobredosis en 2018: “Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con ello. No conduzco porque tengo puntos ciegos en mi visión. Me costó mucho leer durante mucho tiempo”.