El documental biográfico “Demi Lovato: Dancing With the Devil” (Bailando con el diablo) ya se estrenó en YouTube con profundas revelaciones sobre los pasajes más difíciles de su vida, los trastornos alimentarios y la sobredosis que casi la lleva a la muerte en 2018; sin embargo, no es el único medio en el que la cantante Demi Lovato ha decidido hablar de las etapas que la marcaron e hicieron mejor persona. Una reciente entrevista de Vogue México y Latinoamérica, donde protagoniza la portada de abril 2021, revela las principales confesiones de la joven que descubrió en plena pandemia cómo explorar en su interior, aprender mucho sobre ella misma y descubrir que el éxito significa si “me siento feliz y realizada en este momento” y no los trofeos que pueda obtener por su música.

“El crecimiento personal también es muy importante para mí. Quiero ser conocida como una artista que se preocupa por el mundo”, explicó la figura que narró en su documental de cuatro entregas que “perdí mi virginidad en una violación” cuando era una estrella infantil de Disney Channel y que “yo lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa, porque fui a la habitación con él” pese a haberle dicho “soy virgen y no quiero hacerlo de esta manera” tras besarse.

Ante esto, hoy Demi Lovato reflexiona en las palabras que le habrían ayudado a superar todo lo que vivió de chica: “Ojalá hubiera aprendido que mi poder viene de mi interior y no de lo que quiero que el mundo vea en el exterior. Pasé muchos años tratando de verme de una manera determinada, tratando de conformarme y tratando de complacer a otras personas, y todo eso retrasó mi felicidad. Cuando empecé a vivir mi verdad auténtica, fue cuando realmente encontré la felicidad”.

En la conversación con Vogue, la cantante de ‘I Love Me’ se mostró con un look renovado y explicó que “estoy aprendiendo más sobre mí misma y mi nivel de autoaceptación no hace más que crecer porque me siento más segura de quién soy (...) Ojalá alguien me hubiera dicho cuando era más joven que cuanto más vieja me hago, más feliz me vuelvo porque estoy más segura de quién soy y de lo que quiero de la vida”.

La mejor enseñanza de la pandemia

Demi Lovato reveló en la entrevista que antes de la pandemia por coronavirus, que ya cumplió un año en todo el mundo, “me aburría o sentía que tenía que salir y hacer algo”, pero estos meses le permitieron “apreciar la tranquilidad y la quietud de estar en casa” y a descubrir la meditación algo que “me ha ayudado a encontrar consuelo en la quietud”.

Además, explicó que estar con sus amigos la inspiró a ser quien ella es y la ayudó a compartir eso con el mundo. “El crecimiento nunca viene de la estabilidad o la comodidad; el crecimiento siempre viene de hacer cosas que son incómodas (...) Cuando puedes aprender de esa incomodidad y aplicarla a tu vida diaria, vas a poder aprender mucho sobre ti mismo. Y entonces podrás ver el hermoso arcoíris que viene después de la tormenta. Siempre es más oscuro antes del amanecer”, añadió.

“Dancing With the Devil” (Bailando con el diablo)

Sobre su reciente estrenado documental en YouTube, Demi Lovato explicó que “de principios a mediados de 2018 fue el periodo más oscuro de mi vida. En cuanto a la decisión de compartir este documental, no se trataba de armarse de valor para contar mi historia. Cuando todo sucedió, no tuve otra opción, ya que el mundo acaba de enterarse. Este documental es mi manera de explicar, por fin, lo que pasó. No me desacredito por ser lo suficientemente abierta y valiente como para contar mi historia, pero también creo que el hecho de que el mundo lo descubriera me hizo sentir obligada a contar mi historia, ya que había muchos relatos incorrectos. Para mí, el valor no está en contar mi historia, sino en superar las cosas que he superado”.

Para ella los últimos años han representado mucho trabajo en sí misma y hacerse fuerte gracias a las experiencias vividas. Lleva tres años enfocada en cosas nuevas y “tengo mucha música guardada que no puedo esperar a sacar”. “Mi vida es mucho más plena hoy en día porque sueño con amar más, ayudar más y encontrar áreas de mi vida que antes no encontraban alegría”.