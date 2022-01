La expansión del coronavirus (COVID-19) continúa afectando a niños y adultos de todo el país y, esta vez, la vedette Deysi Araujo se convirtió en uno de los personajes de la farándula que también contrajo esta infección.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina informó que dio positivo al COVID-19, motivo por el cual se ha visto obligada a suspender todos sus eventos programados para estos días a fin de cumplir con la cuarentena.

“Di positivo a la COVID-19. Los eventos que tenía programados en Manchay los he tenido que postergar hasta recuperarme bien, y debo cumplir con mi cuarentena. Mil disculpas a mis seguidores. Gracias a todos por su preocupación, estoy estable con la bendición de Dios”, se lee en el comunicado que compartió con sus más de 500 mil seguidores en esta red social.

Desmiente haber descuidado su salud:

La vedette peruana también decidió hacer una importante aclaración luego que publicara fotos tras el triunfo de la selección peruana ante Colombia, imágenes donde se le ve celebrando con una copa de vino en la mano pese a que estaba enferma.

“No estuve celebrando con vino, tenía la copa llena de agua, la gente que me conoce sabe que no soy de tomar alcohol. Además, vivo con mi madre y mi hijo, y estos últimos días estuve al 100% al cuidado de mi madre”, aseguró Deysi Araujo tras señalar que su progenitora también contrajo el coronavirus.

Deysi Araujo finalmente agradeció las muestras de apoyo y comprensión, y destacó la importancia de esclarecer los hechos antes de ser juzgada. “Siempre es mejor dar la cara y aclarar como artista para que no haya dudas”, sentenció.

