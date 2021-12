La bailarina Deysi Araujo se encuentra consternada luego de que sujetos en motos atacaran a balazos la vivienda de su vecino, situada a la altura del paradero 8 de la avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho. Ella consideró que se trataría de una amenaza en su contra.

En declaraciones al noticiero 24 Horas, Deysi Araujo, quien no se encontraba en el interior de la vivienda al momento del ataque, confirmó que los sujetos dispararon 9 veces contra el inmueble ubicado en el jirón Las Coralinas.

Indicó que el hecho ha causado gran preocupación entre sus familiares y vecinos. Dijo que no tiene problemas con nadie ni enemigos como para que sea víctima de un atentado. “No tengo dinero, no tengo nada”, expresó Deysi Araujo.

Confirmó que en enero y febrero pasados recibió amenazas de extorsionadores, quienes le exigían el pago de 8 mil soles, y que el caso fue investigado por los agentes de la comisaría de Caja de Agua. Remarcó que, tras recibir las amenazas, las autoridades le otorgaron garantías.

En medio de lágrimas, Deysi Araujo indicó que evalúa dejar su casa y mudarse a otro lugar.