Con motivos de las fiestas navideñas, el cantante Deyvis Orosco lanzó oficialmente su disco “Renacer”, en versión cumbia.

“Campana sobre campana”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Rodolfo el reno”, “Ven a cantar”, “Noche de paz”, entre otros temas conforman este álbum navideño.

“Estoy muy feliz de compartir este proyecto maravilloso que lo hice en esta última etapa del año y muy agradecido por donde estoy”, dijo el cantante en comunicado de prensa.

Además, Deyvis sostuvo que el nombre de su disco “Renacer” se debe “por el nuevo comienzo en la industria musical tras el ‘azote’ del COVID-19″.

“Han sido dos años de para musical obligatorio y muchos casos hemos vuelto de otra manera. En mi caso regreso con familia”, mencionó.

El artista nacional, pareja de Cassandra Sanchez De Lamadrid Newton, también contó que la paternidad lo sensibilizó y motivó a seguir en la música.

“La etapa de ser padre es algo maravilloso. Es algo bonito que me toca vivir porque me ha despertado esas ganas de volver con todo en mi carrera y entregarle lo mejor a la gente. Me ha sensibilizado y por eso hice este primer disco de Navidad”, añadió.

