Diego Val se presentó en el programa “Mujeres al mando” y se pronunció sobre el escándalo que protagonizó con Macarena Gastaldo, luego que se filtrara un audio donde la rubia asegurara que no le gustaba.

El cantante aseguró que lo que vivió con la argentina fue real. “La verdad que yo quiero pensar que fue real (el romance), de mi parte por lo menos. Al comienzo hablamos sobre el tema, le dije ‘yo te gusto, tú me gustas, ¿por qué no fluimos? Si las cosas fluyen, chévere, yo estoy acá por las siguientes semanas, hay que divertirnos’ y así fue exactamente cómo empezaron a fluir las cosas”, comentó el cantante.

Sin embargo, el exparticipante de “El Artista del Año” confirmó que ya no tiene ningún contacto con Macarena, quien lo llamó snack en el audio que se filtró. “Yo no tengo contacto con Maca. Es difícil que diga que sí (quería una relación con Macarena) porque no vivo en Perú, yo vine por un proyecto televisivo el cual tomaba bastante tiempo, de lunes a domingo”, acotó.

El cantante aseguró que no le molestó el sobrenombre que le puso Gastaldo. “Yo creo que está mal que se diga tanto de parte de un hombre como de una mujer, dar un sobrenombre a una persona. No me molesta para nada, soy una persona muy abierta, no me afecta mucho lo que la gente pueda pensar de mí, yo creo que mientras uno tenga claro quién es como persona, eso es lo importante”, dijo Diego Val.

Finalmente, indicó que se ‘armó una telenovela de su romance. “Yo no participé, fui obligado a participar, cuando vienen las cámaras, te están tocando la ventana, te están obligando a una respuesta, te ponen en una situación incómoda, fuera de lo que pueda haber dicho yo en ese momento, era una reacción a cómo me sentía”, indicó.

Días atrás, en el programa de “Magaly TV: La Firme” se emitió una conversación de la modelo con un amigo, que además es reportero del programa, frente a quien admite que el intérprete nacional es demasiado cariñoso y eso no es algo de su agrado.

“Me he reído como Magaly dice que eso es un ‘snack’ para las embajadoras, pero tiene razón. La verdad es que no me gusta (Diego). No es alguien que me dé ganas de… ¡No! Lo siento. La verdad es que no quiero levantarle los humos a... ese. La primera vez que me invitaron a ‘El Artista del Año’ se fueron dando las cosas, pero él tira mucho amor y no me gusta a mí”, se le escucha decir en el audio.

