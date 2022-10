Diego Zurek rompió su silencio y decidió salir al frente con un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram luego de ser vinculado con la presunta organización criminal que vendió de manera fraudulenta más de 7 mil boletos para los shows del ‘Big Boss’ en Lima.

El exintegrante de los realities “Combate” y “Esto es Guerra” se defendió de estas graves acusaciones con un mensaje en el que precisa que él forma parte del grupo de personas estafadas y no de esta mafia, como se le viene señalando. Asimismo, explicó que ha cumplido con devolver el dinero a los afectados.

“Para los que me creen un ‘estafador’, les comento que aquí algunas personas tuvimos que pagar ‘pato’ por gente de mal vivir y estafadora. Nos venden entradas asegurándolas al 100%. Ya he devuelto el 80% del dinero a las personas, ya que tengo que poner el pecho por lo que me hicieron a mi”, indicó.

“Entre hoy y mañana estoy cerrando el tema depositándoles a algunas personas más para cumplir con todos al 100%. Aquí subiré de igual manera todos los comprobantes para que vean que de una u otra forma, cumplo yo con pagarle cada centavo a esa gente que con mucha ilusión compró su entrada”, agregó.

“Lamento lo sucedido. Sin embargo, también deberían informarse bien, ya que a nosotros nos estafaron, nosotros no somos parte de ninguna red de estafa”, finalizó en su extenso texto, ya que él y otros conocidos influencers habrían sido engañados con los boletos adulterados.

Por otro lado, Juan Carlos Zurek, exalcalde de La Molina, utilizó sus redes sociales para aclarar que no es el padre de Diego Zurek, tal como lo habían señalado diversos medios de comunicación, e incluso, lanzó una fuerte advertencia.

“A la opinión pública: Yo, Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa hago de conocimiento que el señor Diego Zurek González no es mi hijo; reservándome el derecho de demandar por difamación a quienes así lo sigan asegurando”, indicó a través de su cuenta en Twitter.

