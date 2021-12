Dorita Orbegoso fue presentada como una de las participantes del nuevo reality “El Gran Bailando de Andrés” de Panamericana Televisión, sin embargo, un incidente provocó que su puesta en escena se retrase por varios minutos.

La modelo ingresó al set bailando con mucho entusiasmo, pero segundos después se quebró y lloró en vivo al expresar los sacrificios que debe realizar por el bienestar de su pequeño hijo de dos años de edad.

“Mi hijito es lo más maravilloso que yo tengo en la vida, es mi regalo. Siempre agradezco las oportunidades de poder desenvolverse en la pista, porque a mi me gustaría que mi hijo diga más adelante: ‘Mamá baila, mamá trabaja para mí’”, señaló la empresaria visiblemente conmovida.

El momento más emotivo fue cuando la ex chica reality detalló la complicada tarea que es trabajar y criar a un hijo sola, esto luego que decidiera ponerle fin a su relación con el empresario Pablo Donayre luego de cinco años.

“No es fácil para las mujeres que son madres solteras. Pero no soy la primera ni la única en el Perú. Las mujeres somos muy trabajadores cuando uno tiene motivo por el cual salir adelante. No me quiero poner nerviosa porque no quiero que mi hijo vea a su mama llorar”, señaló antes de quebrarse.

El reality “El Gran Bailando de Andrés” se estrenó este 11 de diciembre con un solo objetivo, promover la ayuda social. Belén Estévez, Denisse Dibós y Carlos Cacho serán los especialistas encargados de definir al ganador.

