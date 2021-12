Dorita Orbegoso se pronunció por primera vez sobre la denuncia por violencia física y psicológica que presentó contra Pablo Donayre, su expareja y padre de su hijo, el pasado 20 de noviembre en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro.

La exbailarina estuvo como invitada la mañana de este viernes en el programa “Mujeres Al Mando” y fue interrogada al respecto, pero se mostró muy cauta en sus declaraciones. “Primero agradecerles por todas las muestras de cariño”, dijo inicialmente.

“La verdad, yo soy una persona bastante sensible y considero que cuando uno forma una familia es para siempre. Yo me separé en marzo (...) Y ahorita lo más importante para mí es la tranquilidad y la estabilidad emocional de mi hijo”, agregó.

Y continuó: “Este es un tema muy delicado. Una separación es difícil, es dolorosa (...) Yo puedo decir que el papá de mi hijo es una buena persona, y que él y yo hemos cometido muchos errores y lo único que quiero es desearle lo mejor”.

La exactriz cómica admitió que “esta navidad no va a ser la mejor para mí, pero mi hijo va a tener el amor de mi familia, el amor de los tíos y primos que lo esperan en Pisco y yo estoy tranquila sobrellevando esto con mucha fortaleza, porque una tiene que seguir trabajando”.

“Somos una familia de dos (ella y su bebé), estamos creciendo juntos. Yo mi vida personal no la ventilo porque tengo un pequeño y los trapitos sucios se lavan en casa. Esta situación se dio y va a seguir su proceso, y es lo único que yo podría decir”, dijo tajante.

Dorita Orbegoso también reveló como se siente. “Hay muchas madres solteras que me están viendo ahorita y que me pueden entender y saben que no es fácil criar a un hijo sola. Tienes ganas de llorar, te sientes triste. Es un momento difícil, pero aquí estamos”, acotó.

“La verdad que nadie sabe lo de nadie y lo más importante: cuando uno es madre, uno deja de ser mujer, y tiene que crear un ambiente para de tranquilidad para su pequeño. Si como mamá y papá no estamos bien, y no estamos llevando bien la relación, lo mejor es separarse”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín horas antes de dar a luz: “Soñamos tanto con este día”

Maricarmen envía audio