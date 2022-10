Luego de una larga temporada por Taiwán y haber lanzado el álbum ‘Timeless’ (2020) y ‘Taipei Lullaby’ (2021), el músico y productor peruano Diego Seymour, también conocido bajo el nombre de su proyecto electrónico Dreams on Board, está de regreso con un nuevo sencillo titulado ‘Ambient-On’.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello discográfico del mismo productor, Surrounding Label.

“Ambient On, es un ejercicio de re-interpretación. La gran ciudad como contexto, la urbe que me rodea, la ola informativa (impositiva). Las tendencias y su cuestionamiento. Sacarle la vuelta al trending, llevarlo a mi terreno. Reinvención como premisa, transformación y elevación a un plano espiritual. El sonido no es un fin, es un medio. La composición como protagonista”, expresa el artista nacional.

Como se recuerda, la música de Dreams on Board nos permite reconocer melodías relajantes, inteligentes y bailables con reminiscencias de artistas como Bonobo, Tycho y Darius.

Su travesía musical inicia a temprana edad, en el seno de una familia devota por la música y el arte. Investigador constante, se empapó de conocimientos técnicos que lo llevaron a dejar el Perú por una temporada. Se instaló en São Paulo, Brasil por dos años, los cuales fueron claves para su formación como productor y para ampliar sus horizontes personales. “Brasil me abrió la mente, me hizo comprender la música de otra manera”, expresa.

En su carrera, ha trabajado en importantes compañías de la industria de la música, la cultura y el entretenimiento, en su país y en el extranjero. Fue artista latinoamericano seleccionado para formar parte de la residencia ‘Imersão Latina’ llevada a cabo en Belo Horizonte, Brasil.

Sus proyectos se caracterizan por el rescate y revalorización del contenido emocional, promoviendo la escucha como acto fundamental. “El balance entre ética y estética se refleja en una producción musical honesta y relevante”, agrega.

