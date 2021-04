Tras ser consultada sobre su relación sentimental con Domingo Salas, Ducelia Echavarria sorprendió a más de uno luego que dejara entrever que estaría separada de Salas.

La chica reality confirmó para las cámaras de “En boca de todos” que había pasado Semana Santa solo en compañía de su pequeña hija. “Ahora estoy tranquila, estoy con mi bebé. La semana santa me ha ayudado a reflexionar a pensar en las cosas que quiero y las que no quiero. Me ha ayudado para tomar algunas decisiones”, dijo.

Respecto al viaje que realizó Domingo a Miami, dijo: “Él ha tenido sus cosas para que vaya a trabajar. Yo ya prefiero que mi vida personal quede para mí no más”.

Al conocerse la lamentable, Ricardo Rondón y Tula Rodríguez manifestaron que esperan que solo sea una discusión entre la pareja.

“No, qué pasó. A él se le veía tan caballero, y cuidaba a la hija de Ducelia, ojalá solo sea una discrepancia. Más allá de la broma“, comentó Rodríguez.

C4 Ducelia Relacion Acaba

VIDEO RECOMENDADO

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo