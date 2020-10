La reconocida actriz Ebelin Ortiz se refirió sobre el presunto abuso colectivo a una joven en el distrito de Surco en reciente comunicación con este medio y pidió a las autoridades acelerar el proceso para que haya una sentencia efectiva.

“Más allá de la prisión preventiva, las autoridades deben acelerar el juicio para que estas personas vayan a la cárcel. Lo malo de este país es que todo el mundo se la pasa en prisión preventiva, creo que ellos ya deben estar en la cárcel y tener una pena larga”, señaló.

Además, la intérprete de 49 años habló sobre el abogado Paúl Muñoz, defensa de uno de los señalados, quien desvirtuó la versión de la presunta víctima, al cuestionar que a esta le gustaba la “vida social”.

“El abogado que defiende a estos muchachos hizo un comentario desatinado porque señaló que a las mujeres no se les viola en sus casas y eso es mentira. Hay esposas y niñas que son violentadas en sus hogares. Estar en casa no significa que no te van a violar y tener una vida social activa no es sinónimo de violación”, sentenció.

Por otro lado, la actriz de la película “Locos de amor 3” opinó sobre el caso de Frank Pérez-Garland, cineasta que fue denunciado en redes sociales, de forma anónima, por exalumnas y excompañeras de trabajo, pues habría aprovechado su cargo y profesión para asediarlas y pedirles fotografías o realizar proposiciones sexuales.

“Creo que fui una de las primeras actrices en pronunciarse al respecto y en ese tipo de cosas, uno no puede cerrar los ojos. Me da pena, pero no es algo para aplaudir. Uno tiene que ser justo y lo justo es que él pague. Esto no es un error, es un crimen”, expresó Ortiz.

“Me da mucha pena esta situación porque pienso en todas las familias, en la familia de él (Frank Pérez-Garland) y en la familia de las que han sentido acoso por parte de este director. Creo que es desagradable porque es como que el espíritu se te fuera. Uno se queda sin alma cuando pasa por este tipo de cosas”, agregó.

Finalmente, Ebelin Ortiz envió un mensaje de reflexión a las mujeres peruanas para prevenir el cáncer de mama e invitó a formar parte de las campañas de la Liga Contra el Cáncer ingresando AQUÍ.

