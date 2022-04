El programa “América Hoy” vivió un momento divertido cuando los conductores Edson Dávila y Christian Domínguez empezaron a bromear con sus presuntas inclusiones en el equipo Once Machos, esto tras la polémica de infidelidad de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

Todo empezó cuando Edson Dávila cuestionó a Ethel Pozo por haberle prohibido las “pichangas” a su prometido. Tras esto, el popular ‘Giselo’ aseguró que el nuevo jale del equipo Once Machos sería Christian Domínguez.

“Me comentan que el nuevo jale de Once Machos está presente aquí”, empezó diciendo Dávila. “Escúchame, no me pongas al centro que a mi no me han convocado”, respondió Domínguez, asegurando que juega fútbol tres veces por semana.

“Yo juego y mando mi ubicación en tiempo real, foto, video. Todo mando”, añadió el cantante, quien no esperó la respuesta de su compañero de conducción. “Si tu jugaras en Once Machos serías el capitán”, bromeó Dávila.

La devolución del cantante no se hizo esperar y dijo: “Y tú serías el aguatero”. Tras esto, Ethel Pozo interrumpió la broma para decir: “Ya, nada de pichangas, se acabaron las pichangas”.

Cabe señalar que el hecho se produce luego de los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez, respectivamente. El ‘Chino’ reconoció su error y pidió disculpas en televisión, mientras que el presentador de deportes ha preferido el silencio.

