Hace unos días, Eduardo Yánez volvió a ser noticia tras protagonizar una nueva pelea con un reportero del programa “Venga la alegría”. El actor mexicano se molestó por una pregunta a raíz de su nueva telenovela “Si nos dejan” y no dudo en reaccionar de una forma muy altanera. Ahora, salió a hablar sobre su relación con la prensa.

MÁS INFORMACIÓN: Andrea Legarreta y su reacción tras ser consultada sobre nuevo incidente de Eduardo Yáñez con periodista

En México, los televidentes ya saben que Eduardo Yánez ha tenido muchos escándalos relacionados con su lado agresivo, y lo han calificado como una persona mal educada y de carácter muy explosivo. Sobre todo, porque no es la primera vez que el intérprete se pelea con la prensa; en 2017, por ejemplo, el actor de 60 años le dio una cachetada a Paco Fuentes, del programa “El Gordo y la Flaca” durante una alfombra roja de un evento en Los Ángeles. El problema fue tan grande que se enfrentó a una demanda.

En este último incidente Yáñez se molestó con la pregunta del reportero Gabriel Cuevas, del programa “Venga la alegría”, quien le hizo la consulta sobre si él había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de “Si nos dejan”, el remake que prepara Televisa. Esto molestó al actor y le do un empujón, con el pretexto que se estaba acercando demasiado y debía mantener la sana distancia. ¿Qué dijo Eduardo Yánez luego del escándalo?

Eduardo Yáñez abofeteó a un periodista en el 2017 (Foto: Primer Impacto)

EDUARDO YÁÑEZ SOBRE SU RELACIÓN CON LA PRENSA MEXICANA

El actor ha expresado que no le da mucha importancia a los altercados de ese tipo, pues su más grande interés es mantener a su público complacido. “Yo al público lo amo, para ellos trabajo, claro que recibo un sueldo y de eso como, pero mi satisfacción más grande es tener al público contento con mi trabajo, porque a ellos lo dirijo principalmente”, dijo en “Sale el sol”.

“Yo me imagino que hay cosas buenas y cosas malas en la vida, pero como ser humano que soy tengo mis variaciones: arriba y abajo, pero hipócrita no soy, esa es la verdad. Y cada quien tiene sus motivos para hacer algo”, añadió el intérprete.

“Los que realmente me conocen (saben que) siempre me he llevado bien con ellos (periodistas); desafortunadamente las personas con quien he tenido alguna desavenencia ni siquiera los conozco ni ellos a mí. Es cuestión de respeto mutuo, siento que no lo ha habido de aquella parte y yo debería ser más inteligente y mejor ignorarlos, en lugar de enojarme tanto”, puntualizó.