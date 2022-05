Gran controversia se generó el último viernes en “Esto es Guerra” luego que Johanna San Miguel dejara en claro que no quería a Anthony Aranda en su equipo por apoyar la permanencia de Rafael Cardozo, quien había sido acusado de hacer trampa.

La conductora del reality había cuestionado que el ‘Activador’ lleve la camiseta de los “Guerreros” luego de apoyar al capitán de los “Combatientes”, sin embargo, este lunes desconoció sus palabras y dijo que ahora sí lo quiere en su equipo.

Rafael Cardozo le recordó a la actriz sus polémicas declaraciones del último viernes, sin embargo, ella prefirió retractarse en vivo al señalar que nunca pidió la salida del bailarín.

“Tú dijiste que no quieres a Anthony en tu equipo, Gino Assereto te va a hacer el favor de eliminarlo”, le increpó el brasileño. “¿Quién dijo eso? No era yo, yo no hice eso, eso lo dijo una hermana mía que ustedes saben perfectamente que tengo, ella vino el viernes”, respondió a modo de broma.

Gino también decidió intervenir en la discusión y enfatizó que tampoco querían al ‘Activador’ en los “Combatientes”. “Si no lo quieres en tu equipo, él va tener que irse a su casa porque acá tampoco lo queremos”, advirtió.

“¿Quién ha dicho que no lo quiero? Claro que lo queremos, es más, él te va a ganar”, respondió la popular ‘Mamá leona’.

Johanna San Miguel cambia de opinión y quiere a Anthony Aranda en los Guerreros

