Karen Dejo fue suspendida de “Esto es guerra”, de manera indefinida, luego que la modelo perdió los papeles con su compañera Rosángela Espinoza durante una de las competencias.

Esta situación se dio cuando Karen y Rosángela estaban realizando una prueba, donde el castigo era un tortazo en la cara.

Como parte de la competencia, Dejo tenía que tirarle un tortazo a Espinoza, pero no lo hizo como indican las reglas del espacio de entretenimiento.

Ante esto, la producción le dio una indicación a Rosángela y consistía en que ella debía tirarle otro tortazo a su compañera, ‘La Sabrosura’ no aceptó el castigo y se negó en todo momento.

“No me da la gana y no quiero... Me niego, yo he tirado bien (la torta). No quiero, no me da la gana, ahora voy hacer show yo”, expresó Karen.

Al ver que Rosángela se reía de la situación, Dejo alzó su mano y de manera casual le terminó tirando otro tortazo a su compañera. Los conductores se quedaron sorprendidos y “Mister G” intervino para anunciar que Karen fue suspendida.

“No me voy a dejar”, dijo la integrante de “Los Combatientes” al retirarse del set de televisión.

