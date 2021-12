Hace unos días se reveló que a la reina Isabel II del Reino Unido le quita el sueño que su nieto, Guillermo de Cambridge, pilotee helicópteros para viajar junto a su familia. La monarca tiene miedo de que les pueda ocurrir un accidente, pero ahora se ha conocido el por qué de su temor.

Según ha revelado una fuente al diario británico The Daily Mail, a la monarca todavía le persigue el terrible recuerdo del accidente de helicóptero que mató al capitán de su flota y a otras tres personas.

“Es algo que le supera. De ahí que está tan preocupada por el príncipe Guillermo y su familia”, cita el tabloide británico a dicho fuente.

La tragedia por la que Isabel II del Reino Unido le cogió miedo a los viajes en helicóptero de Guillermo de Cambridge. (Foto: AFP)

La tragedia que marcó a la reina

El accidente ocurrió en diciembre de 1967. John Blount, capitán de la flota de la reina, estaba pilotando un helicóptero Westland Whirlwind cuando la nave se estrelló en Newbury. El motivo fue un desperfecto técnico. El accidente acabó con la vida de Blount y la de otros tres miembros de la tripulación.

Ese día, ningún miembro de la familia real británica estuvo a bordo, pero el esposo de la monarca, Felipe de Edimburgo, había volado en la misma nave poco antes.

De acuerdo a The Daily Mail, a la reina Isabel II del Reino Unido le chocó tanto esta tragedia que decidió no volver a subirse a un helicóptero, aunque finalmente no le quedó otra que hacerlo.

En 1977, con motivo de su Jubileo de Plata, la monarca emprendió una gira por Reino Unido. Según el biógrafo Robert Hardman en el libro Our Queen, sus consejeros le dijeron que para llegar a Irlanda del Norte la manera más segura de viajar era en helicóptero, algo que finalmente Isabel II tuvo que hacer, aunque con mucho temor.