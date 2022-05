Cuando nos imaginamos a los royals de la realeza británica moviéndose por Londres, normalmente no se nos ocurre pensar en el transporte público. Al contrario de lo que se cree, no todo es lujo y glamour, al menos no para uno de los hijos de la reina Isabel II del Reino Unido.

Esta semana el metro de Londres contó con el príncipe Eduardo de Wessex como pasajero. No estaba de servicio ni se había subido como parte de una visita oficial, como sí lo hizo al día siguiente mientras acompañaba a su madre en la inauguración de una nueva línea en honor a su Jubileo de Platino.

Eduardo de Wessex en el metro de Londres. (Foto: AFP)

El royal que usa el transporte público

El hijo menor de la soberana británica venía de pasar el día con los jóvenes ganadores de un premio creado por su fallecido padre, Felipe de Edimburgo. El noveno en la sucesión al trono británico iba vestido de blanco con un traje chaqueta de color azul, una corbata a juego y un paraguas en la mano.

El príncipe Eduardo, que iba acompañado por otro hombre, se subió a un metro de la línea Jubilee en la estación de Green Park y se bajó en Waterloo. Los curioso es que logró realizar el viaje sin generar tanto alboroto, aunque más de un usuario del metro le tomó una foto al royal en uno de los vagones.

Según Mirror, desde el palacio de Buckingham han confirmado que efectivamente era él, y que es común que el conde de Wessex utilice este medio de transporte público para trasladarse en Londres.

El metro de Londres

El Metro de Londres (en inglés: London Underground) es una red de transporte público ferroviario eléctrico urbano que funciona tanto por encima como por debajo de tierra en la mayor parte del Gran Londres. Es el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo. Entró en funcionamiento el 10 de enero de 1863.

Los londinenses suelen referirse a él como the Underground, o de una manera más familiar como the Tube, debido a la forma tubular de sus túneles.

