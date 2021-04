Más allá de los lujos que pueden permitirse gracias a los millonarios negocios que tienen, la familia Kardashian también es conocida por sus excentricidades. La última tiene que ver con el extraño protocolo anti-COVID que han instaurado para las personas que las visiten en casa.

Como se sabe la pandemia del coronavirus continúa y por eso es necesario continuar con las precauciones para evitar contagios. La familia Kardashian no es una excepción pese a haber protagonizado polémicas por no haber respetado las medidas recomendadas por las autoridades.

Kylie Jenner dejo que su mejor amiga la visitase en cuarentena, mientras que Kendall Jenner organizó una fiesta de cumpleaños multitudinaria donde no se llevaba mascarilla ni se respetaba el distanciamiento y Kim Kardashian celebró su 40 cumpleaños en una isla con numerosos invitados.

La mediática familia Kardashian ha seguido viajando y asistiendo a eventos a pesar de la situación por la pandemia, algo que también ha sido criticado en las redes sociales. Por eso muchos se han extrañado al revelarse el raro protocolo sanitario que han ideado para recibir a visitas en casa.

El presentador Andy Cohen ha revelado las extrañas precauciones en una entrevista con el famoso presentador estadounidense Jimmy Fallon. Para llevar a cabo un documental en el que participa Khloé Kardashian, el periodista tuvo que acudir a su casa y así contó cómo fue la experiencia de ingresar.

“Me llevaron a un centro de salud y ahí me hicieron un test, y después les pregunté a los médicos si tenía que esperar a los resultados ahí, pero me dijeron que no”, reveló Cohen.

“Me dijeron que el chofer me llevaría directamente a casa de Khloé y que, tras abrirse la primera puerta para dejarnos entrar con el auto, si se abría la segunda, mi ‘test’ era negativo. Si no se abría, tenía que volver por donde había venido. Claro, cuando vi que la segunda entrada abría sus puertas, me emocioné, porque fue la forma más rara de saber que no tenía Covid”, explicó.