Enrique de Sussex tuvo que obtener la bendición de la reina Isabel II antes de poder proponerle matrimonio a Meghan de Sussex. El príncipe Harry, de 38 años, reflexiona sobre el momento en sus memorias Spare, publicadas el 10 de enero. Aunque muchos hombres tradicionalmente han pedido permiso a los padres de su novia para proponerle matrimonio, el royal escribió que se le pidió que obtuviera la aprobación de su abuela antes de confirmar comprometerse con Meghan.

Después de confiarles a sus secretarios, Ed Lane Fox y Jason Knauf, que quería comprometerse con Meghan, Fox (a quien Harry apodó “Elfo”) se apresuró a recordarle la regla “muy real” de que la reina Isabel II tenía que darle luz verde primero.

“No tenía sentido. ¿Un hombre adulto pidiéndole a su abuela permiso para casarse? No recordaba a Willy preguntando antes de proponerle matrimonio a Kate. O mi primo Peter preguntando antes de proponerle matrimonio a su esposa, Autumn. Pero ahora que lo pienso recordé que papá pidió permiso cuando quería casarse con Camila”, escribió Harry sobre las expectativas que su hermano, el príncipe Guillermo, su primo hermano Peter Phillips y su padre, el rey Carlos III, enfrentaron antes de comprometerse. “El absurdo de que un hombre de 56 años le pidiera permiso a su madre se me había escapado en ese momento”, agregó.

El permiso de Isabel II

Fox ayudó a Harry a elegir un momento adecuado para hablar con la reina Isabel II: un viaje familiar de fin de semana a Sandringham a fines de octubre.

“Los viajes de tiro siempre ponen a Granny de buen humor. ¿Quizás estaría más abierta a pensamientos de amor?”, escribió Harry en sus memorias.

Después de luchar por encontrar un momento a solas con la monarca, finalmente tuvo su oportunidad al final del día, cuando la reina salió sola al medio de un campo con sus perros de caza para buscar las últimas aves muertas. Harry se acercó para ayudarla, y la reina frunció el ceño cuando apareció en la puerta trasera.

“La vi esperando que yo hablara, y no esperando pacientemente. Su rostro irradiaba: ‘Fuera con eso’”, escribió Harry. “Tosí. ‘Abuelita, sabes que amo mucho a Meg, y he decidido que me gustaría pedirle que se case conmigo, y me han dicho que, er, que tengo que pedirte permiso antes de casarme”. “¿Tienes que?”, El príncipe Harry citó a su abuela diciendo.

“‘Um. Bueno, sí, eso es lo que me dijo su personal, y mi personal también. Que tengo que pedirle permiso’”, recordó Harry. “Me quedé completamente inmóvil, tan inmóvil como los pájaros en mis manos. Miré su rostro pero era ilegible. Al final ella respondió: ‘Bueno, entonces, supongo que tengo que decir que sí’”.

Confundido por su respuesta críptica, Harry dijo que su mente estaba llena de preocupación antes de aceptar la bendición. “Por fin me di cuenta: ¡Ella está diciendo que sí, muppet! Ella está otorgando permiso. A quién le importa cómo lo diga, solo sepa cuándo tomar un sí por respuesta”, escribió. “Así que balbuceé: ‘Bien. ¡Está bien, abuela! Bueno. Fabuloso. ¡Gracias! Muchas gracias’”.

El príncipe Harry y Meghan anunciaron su compromiso en noviembre de 2017 y revelaron en una entrevista con la BBC que la propuesta ocurrió durante una noche tranquila en casa a principios de ese mes cuando Meghan estaba asando un pollo.

Síguenos en nuestras redes sociales: