La repentina muerte de Aurelio Casillas , protagonista del “El señor de los cielos” , al inicio de la séptima temporada de la narcoserie en abril de 2019 generó gran desconcierto en la audiencia, y aunque el personaje que interpretó Rafael Amaya apareció en algunos flashbacks que se vieron en ciertos episodios de dicha entrega, son muchos los que aún no tienen claro por qué se decidió sacar al actor.

Si bien, hace tiempo el histrión tuvo que retirarse por padecer histoplasmosis, una extraña enfermedad que se presenta por respirar las esporas del hongo histoplasma capsulatum, derivada del excremento de murciélago, sus seguidores desean saber cuál es su estado actual de salud, toda vez que él ha preferido mantenerse alejado de la esfera pública.

Sin embargo, para el Raúl Méndez , quien tuvo el papel de Víctor Casillas ‘Chacorta’, la salida del actor principal de la serie de Telemundo tendría otras razones y habría sido decisión del propio Amaya. A continuación, te contamos todo lo que dijo.

El día en el que Aurelio Casillas muere en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ SALIÓ RAFAEL AMAYA DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

De acuerdo con el hermano de Amaya en la ficción, el protagonista de “El señor de los cielos” habría sido quien decidió “desaparecer” del mundo del entretenimiento, luego el éxito abrumador que supuso el personaje de Aurelio Casillas.

“Yo se lo aplaudo porque debe ser muy difícil el pleito del ego diciéndole: ‘Es que tú eres El señor de los cielos, es que tú tienes que estar allá afuera para que la gente te aplauda, para que la gente te escriba, para que tengas más seguidores’, porque así es el ego del actor y que él haya tenido la capacidad y también la necesidad pronto de aislarse [fue lo mejor]”, dijo el popular Chacorta al programa televisivo De primera mano.

Para Méndez, tanto fue el éxito que obtuvo su amigo que terminó abrumado y por su bienestar pidió salir de la narcoserie. “Es muy difícil, yo que no viví ni siquiera una cuarta parte de la fama que Rafa generó con el proyecto, para mí fue muy complejo. De ser alguien común y corriente que se podía subir al metro, caminar por las calles de México, de pronto no poder hacerlo, sí me generó mucho conflicto”.

Los hermanos en la ficción posando juntos. (Foto: Raúl Méndez / Instagram)

FUE LA MEJOR DECISIÓN

El popular Chacorta felicitó a Amaya por haber tomado dicha decisión y optar por alejarse del medio, aunque tomó a todos por sorpresa.

“Me da mucho gusto que Rafa esté donde esté haciendo lo que tenga que hacer para que se calme, para que esté tranquilo y para que el día de mañana regrese con un proyecto nuevo y que la gente también lo deje de ver como El señor de los cielos (…). Yo te puedo decir que Rafa es un muchacho sumamente humilde y todo lo que se pueda decir de él hoy en día son cosas que hasta que nadie nos las compruebe pues serán chismes, serán mentiras”, publicó People en español.

