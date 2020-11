La última vez que vimos a Rafael Amaya en la pantalla fue en el primer capítulo de la séptima temporada de “El señor de los cielos” , cuando su personaje Aurelio Casilla murió tras permanecer en coma durante casi toda la temporada anterior. Desde entonces, su salida abrupta ha sido todo un misterio, así como la vida que estaría llevando en este último tiempo.

Sin embargo, hace unas semanas empezó a correr un rumor en medios mexicanos que indicaban que Rafael Amaya estaría planeando su regreso a la vida pública. De hecho, desde algún tiempo han ido apareciendo imágenes del actor en diferentes reuniones con amigos. Aunque no quedaba claro si eras fotografías del momento o algunas del pasado.

Lo cierto es que si bien no es confirmado el regreso del galán mexicano al ojo público, cada vez suenan más los rumores de su pronta aparición. Sobre todo, luego que hace unos días se dejara ver en un video de TikTok. Además, en la última gala del popular reality “¿Quién es la máscara?”, Juanpa Zurita sostuvo la teoría que el artista detrás de ‘Oso Polar’ sería nada más y nada menos que Rafael Amaya, desatando una ola de comentarios sobre el regreso del actor a las pantallas.

Rafael Amaya estaría planeando su regreso a la vida pública (Foto: Telemundo)

Pero, ¿qué hay de cierto en eso que vuelve a la vida pública? Si bien nada está confirmado, todas las últimas fotografías y los recientes videos del actor luciendo un aspecto físico diferente a la última vez que apareció en pantallas, harían indicar que esto podría ser cierto. Aunque, claro, Amaya continúa viviendo su vida en un discreto segundo plano lejos de todo ruido mediático.

IMÁGENES DE SU SUPUESTA APARICIÓN

Hace poco, el portal People en Español compartió una fotografía de Rafael Amaya junto a un amigo suyo, Willy Saldaña, en lo que sería una reunión de amigos en el Estado mexicano de Sinaloa.

En la instantánea, aparece el empresario posando con el desaparecido actor y luce muy saludable y en buena forma física. Aunque, llamó la atención de todos que luciera con un marcado sobrepeso.

Rafael Amaya junto a un amigo suyo, Willy Saldaña, en lo que sería una reunión de amigos en el Estado mexicano de Sinaloa (Foto: Instagram)

Por otro lado, hace unos días, el actor volvió a aparecer en las calles de Culiacán, esta vez en un video. El clip lo compartió un usuario que se hace llamar Chino Piloto, en él se puede apreciar al famoso actor mexicano saludando amable a sus fans.

“Hola a todos, soy Rafael Amaya y aquí estoy con el ‘Chino Piloto’, nada más y nada menos”, expresó la celebridad mexicana muy sonriente.

El actor volvió a aparecer en las calles de Culiacán, esta vez en un video (Foto: Instagram)

RAFAEL AMAYA Y LA PRIMERA VEZ QUE DESAPARECIÓ

Rafael Amaya cerró todo y desapareció. Nadie sabe nada de él, prestándose para especulaciones. Lo mismo pasó en 2015 y aquella oportunidad aclaró el por qué desapareció. Hace cinco años, en una entrevista exclusiva para Telemundo reveló los motivos que lo orillaron a retirarse un tiempo de la vida pública.

En aquel entonces, el actor terminó con todas las especulaciones que aseguraban estaba sumergido en las drogas y que estas sustancias casi lo llevan a la muerte. “No, (no hubo drogas), hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital”, aseguró aquel entonces.

Amaya reveló que efectivamente estuvo hospitalizado un par de días pues los efectos de trabajar consecutivamente por 11 meses lo llevaron a que su salud se viera afectada, por lo que se tomó unos días de descanso, en donde aprovechó para reencontrarse con él mismo.

“Ahora no bebo, no me meto ningún tipo de droga ni nada. Estoy muy contento con lo que está pasando en mi vida, con ‘El señor de los cielos’, con mi familia, con mis amigos y simplemente me tomé un tiempo para reencontrarme, para regresar a mis raíces”, explicó.

