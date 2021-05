Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazán, celebró su cumpleaños este fin de semana y aprovechó la ocasión para conversar con la prensa mexicana y se refirió a su ahijado, el actor Eleazar Gómez.

La madre de Bazán señaló que tiene la esperanza de que Eleazar Gómez retome su carrera actoral tras salir de prisión en el mes de marzo.

“Es importante la reinserción, he escuchado comentarios en los que atacan a las personas que dicen que le van a dar trabajo, pero si eso es lo único que él conoce desde que era un niño. Es en donde él se sabe desarrollar, ¿por qué no permitirle que trabaje? ¿A poco eso le hicieron a Gloria Trevi? Ella sigue trabajando, no puede ser posible”, expresó doña Rosalba para el programa “De primera mano”.

Además, Rosalba Ortiz dijo no conocer a Stephanie Valenzuela, pero que le desea lo mejor. “Él tiene derecho a tener una segunda oportunidad y tercera y cuarta. Estoy segura de que él ya entendió y la verdad a esta chica (por Stephanie Valenzuela) ni la conocíamos,. La conocí cuando empecé a escuchar de esto y deseé lo mejor para ella”, destacó.

Como se sabe, Eleazar Gómez estuvo en prisión por haber agredido a su expareja sentimental, la peruana Stephanie Valenzuela a inicios del mes de noviembre. Actualmente, el actor mexicano obtuvo la libertad condicional en marzo y recibe terapias.

