Elías Montalvo reapareció en televisión luego de sufrir un aparatoso accidente durante una de las competencias extremas de “Esto es Guerra”. El popular tiktoker inicialmente se mostró sonriente pero luego se quebró al contar los duros momentos que vivió tras su caída.

“Estoy aquí muy asustado, veo las imágenes y juro que estoy en shock hasta ahorita, me da mucho miedo, estoy traumado, literal, pero a la vez estoy feliz, siento que la vida me ha dado una oportunidad más, como lo dije, tengo un ángel de la guarda que me cuida siempre”, sostuvo el youtuber en un enlace con Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel.

Elías agradeció al equipo de producción y a los integrantes del reality de competencia por apoyarlo en estos difíciles momentos:

“Lo que pasé fue muy fuerte, sé que no es momento de culpar a nadie, sé que en el programa las medidas son muy drásticas, me dejé caer, por desgracia hubo una falla, puede pasar en cualquier lugar, y me caí”, lamentó.

Finalmente, el tiktoker explicó que se encuentra bien: “Gracias a Dios estoy bien, solo tengo una hinchazón en el pie, tengo una venda en el pie, me pusieron analgésicos, me dolían mucho los pies”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Elías Montalvo: Así fue su aparatosa caída de más de 40 metros de altura en EEG

En la última edición de Esto Es Guerra, el participante Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída luego de perder en un juego de altura. Tras el suceso, la producción mandó a corte comercial, y a su retorno los conductores del programa no se pronunciaron sobre el hecho. (Fuente: América TV)